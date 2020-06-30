2020/06/30 | 22:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اتفق عدد من اصحاب المولدات في منطقة البياع ببغداد، على عدم تشغيل مولداتهم ابتداء من يوم غد المصادف الأول من شهر تموز وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.وتناقلت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لقطع اعلان رفعها بعض اصحاب المولدات في منطقة البياع، معلنين عن ايقاف تشغيل مولداتهم ابتداء من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منطقة في بغداد على موعد مع انقطاع الكهرباء ابتداء من يوم غد.. اتفاق جماعي لإيقاف تشغيل المولدات!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منطقة في بغداد على موعد مع انقطاع الكهرباء ابتداء من يوم غد.. اتفاق جماعي لإيقاف تشغيل المولدات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).