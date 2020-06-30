ممثل إقليم كوردستان في الاتحاد الأوروبي يطرح ثلاثة موضوعات أمام اللجنة الخارجية

2020/06/30 | 22:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شارك ممثل حكومة اقليم كوردستان في الاتحاد الأوروبي دلاور آزكيي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوربي مع العراق.

وجاء في بيان لدائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان آزكيي شارك عن طريق الفيديوكونفرانس في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوربي مع العراق، لافتا الى ان الاجتماع كان برئاسة رئيسة اللجنة سارا سكايتادال واعضاء البرلمان الاوربي ومسؤول ملف العراق والخليج في مكتب السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي والسفير العراقي في الاتحاد الأوروبي.

واشار البيان الى ان آزكيي سلط الأضواء على ثلاثة محاور رئيسة وهي تصاعد وتيرة نشاطات تنظيم داعش الارهابي في المناطق المتنازع عليها واهمية وجود تنسيق بين قوات البيشمركة الكوردستانية والجيش العراقي في تلك المناطق من اجل التصدي لداعش وفرض الأمن والاستقرار.

واضاف ان المحور الثاني كان المفاوضات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية بهدف معالجة المشكلات وفقا للدستور، لافتا الى ان المحور الثالث والأخير كان القرار الاخير لمجلس الوزراء العراقي بشأن قطع رواتب واقوات موظفي اقليم كوردستان.

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