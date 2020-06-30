ميسان تسجل إصابة 102وشفاء138ووفاة 11

2020/06/30 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن ارتفاع عدد حالات الشفاء والوفاة المحافظة اليوم الثلاثاء.و قال بيان الدائرة إنها سجلت اليوم ارتفاعا بعدد حالات الشفاء بلغت 138 وهي أعلى نسبة ووفاة11واصابة (102) وأشار البيان إلى أن الإصابات موزعة على مناطق (قطاع 28،1000 دار، حي العامل ، حي الفاطمية، حي الحسين الجديد، حي الثورة، […]

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