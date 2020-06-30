تحالف القوى يصدر بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لثورة العشرين

2020/06/30 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تحالف القوى يصدر بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق ثورة العشرين

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