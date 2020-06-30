للمرة الأولى ..ملك بلجيكا يعبر عن “أسفه” للماضي الاستعماري في الكونغو

2020/06/30 | 22:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا، أعرب الملك لويس فيليب ليوبولد ماري عن “بالغ أسفه للجروح” التي تسببت بها فترة الاستعمار البلجيكي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.وفي رسالة تم توجيهها الثلاثاء إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الكونغو، كتب الملك فيليب “أود أن أعرب عن أسفي العميق لجروح الماضي هذه التي يستعاد […]

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