الحشد الشعبي ينقل 91 جثة لمتوفين بفيروس كورونا الى مأواهم الاخير

2020/06/30 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نقل الحشد الشعبي، الثلاثاء، 91 جثمانا لمتوفين بفيروس كورونا الى مأواهم الاخير.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير، وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم […]

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