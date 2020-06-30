شفاء 385 مصابا بفيروس كورونا في السليمانية خلال أسبوعين

2020/06/30 | 22:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اكتساب 385 مصاباً بفيروس كورونا المستجد، الشفاء التام خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاء في تصريح لمدير صحة السليمانية صباح هورامي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأسبوعين الماضيين شهدا اكتساب 385 مصاباً بفيروس كورونا المستجد COVID-19 الشفاء التام بعد تلقيهم العلاج في مستشفيات مراكز استقبال المصابين بالمرض في المحافظة.

وأضاف هورامي أن مجموع الاشخاص الكلي الذين اكتسبوا الشفاء من الجائحة العالمية في محافظة السليمانية اعتبارا من 13 / 5 /2020 لحد الآن بلغ 867 مصابا.

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