2020/06/30 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ايام من انفجار مماثل..مصرع 13 واصابة اخرين في انفجار بمنشأة طبية في ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 23:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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