قيادي بالفتح يعلق على قصف السفارة الأمريكية: أمريكا قتلت قادتنا ومن يقصفها “عذرة وياه”

2020/06/30 | 23:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القيادي في تحالف الفتح، محمد مهدي البياتي، الثلاثاء، على قصف السفارة الامريكية، لافتا إلى أنه من يقصف السفارة “فعذره وياه”.وقال البياتي خلال حديثه لقناة “العهد”، إن “امريكا قتلت قادتنا ومن يقصف سفارتها “فعذره وياه”، مبينا أن “امريكا وسفارتها ماهم إلا محتلين للعراق”.وأضاف انه “هناك مقرات بجنب المطار والدولة لا تعرف هي تابعة […]

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