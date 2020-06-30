العراق يسعى لترتيب وضعه المائي باستحصال حصصه الكافية من جيرانه (1)

2020/06/30 | 23:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن ملفّ المياه من الملفات الحسّاسة ويحظى بالأولويّة في أجندة الدبلوماسيّة العراقيّة

وجاء في تغريدة لوزارة الخارجية العراقية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الوزير فؤاد حسين استقبل وزير الموارد المائيّة مهدي رشيد الحمدانيّ، موضحة أنه جرى في اللقاء مناقشة ملفّ المياه، وما يحتلّه من أهمّية حيويّة، علاوة على كونه من الملفات ذات الأولويّة في أجندة الدبلوماسيّة العراقيّة في سعيها باتجاه ترتيب وضع العراق المائيّ باستحصال الحصص الكافية لسدّ حاجة البلاد.





واشار البيان الى ان الوزيرين اتفقا على أن تضطلع كلتا الوزارتين بمَهمّة مُشترَكة في الدفاع عن حُقوق العراق المائيّة، وبناء قواعد الحوار السليم مع دول الجوار وإستنادا على المصلحة المشتركة لدول المنطقة ومن منطلق التعامل مع هذه المسألة في إطار القانون الدولي بهذا الخصوص.





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