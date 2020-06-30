الثقافة تحتفي بمئوية ثورة العشرين وتبحث اختيار يوم وطني عراقي

2020/06/30 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية افتراضية في الذكرى المئوية لاندلاع ثورة العشرين باشتراك الوزير حسن ناظم وعشرين من نخبة المثقفين والأكاديميين والباحثين والمؤرخين العراقيين، للاحتفاء بالثورة، ولمناقشة اختيار يومٍ وطني عراقي.

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