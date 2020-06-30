مكتب التميمي ينفي تعيين الاخيرة مديراً عاماً لدائرة المحاسبة في المالية

2020/06/30 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفى المكتب الإعلامي للنائب ماجدة التميمي تعيينها مديرا عاما لدائرة المحاسبة في وزارة المالية.وذكر المكتب الاعلامي للتميمي في بيان، ان "بعض الذين يعانون من عقد نفسية ،عمدوا الى نشر كتاب مزور حول تعيين الدكتورة ماجدة التميمي مديرا عاما لدائرة المحاسبة والهدف منه واضح لتسقيط الشخصيات الوطنية وتشويش الرأي العام".وأضاف ان "الجيوش الالكترونية الممولة من قبل الفاسدين والفاشلين الذين انكشفوا أمام الرأي العام وتضررت مصالحهم تهدف الى ازاحة المنافسين الأقوياء وتشويه صورتهم ، فالظروف الحالية ملائمة جداً لترويج الاشاعات وفبركة الاخبار والتصريحات، وذلك من خلال الترويج لاخبار كاذبة وتمويلها وكان من الاولى ان يهتموا بأعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين بدلا من تسقيط الاخرين ولكنهم يعمدون لهذه الأساليب لعجزهم وفشلهم في تقديم اي نتاج مثمر للبلد".وأكد البيان على "ضرورة توخي الدقة في نقل الاخبار واعتماد الاخبار والتصريحات الصادرة فقط من مواقعنا الرسمية".

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