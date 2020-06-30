المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الخامس - سربست مصطفى رشيد اميدي

2020/06/30 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي القسم الخامسرابعا: التحديات التي تواجه حكومة السيد الكاظميمنذ شهر تشرين من العام الماضي فان حملة تظاهرات واسعة اكتسحت ساحات بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي وعدم وجود خدمات وانتشار الفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة العراقية، وسيطرة الأحزاب السياسية الحاكمة التي أصبحت بمثابة كارتلات مالية سياسية وتمتلك قوات مسلح ......





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