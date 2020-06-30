2020/06/30 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 654 ، 29 جوان 2020 https://revcom.us/a/654/bob-avakian-on-a-beautiful-uprising-right-and-wrong-methods-and-principles-en.htmlيتحدّى التمرّد الجميل ضد العنصريّة الممأسسة و عنف الشرطة و جرائم قتلها و الذى ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمرّد جميل : الصواب و الخطأ و المنهج و المبادئ - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمرّد جميل : الصواب و الخطأ و المنهج و المبادئ - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).