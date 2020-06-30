بعد وفاة طبيبٍ في حلب بـ”كورونا”.. جدالٌ وتكذيبٌ بين مراسل الفضائية السورية ووزارة الصحة

2020/06/30 | 23:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السورية حالة وفاة لطبيب من مدينة #حلب، أصيب بفايروس #كورونا، بعد أسبوع من تسليم جثته لذويه وإقامة العزاء.وبحسب ما ذكرته (العربية نت)، فإن، «طبيب أسنان، يدعى “محمد رامي إيميش”، أصيب بفايروس…

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