( قراءات في شعر الفصحى في أسيوط ) من 2007- 2017م ، دراسة نقدية لستة دواوين - ممدوح مكرم

2020/06/30 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ممدوح_مكرم أسيوط من المحافظات النشطة، والمتميزة على مستوى الحركة الثقافية عموما، وفي قلبها الإبداع الأدبي والفني، فمن أسيوط خرج : محمود حسن إسماعيل وفوزي العنتيل، و مصطفى لطفي المنفلوطي وغيرهم.



و بعد العام 1952م شهدت مصر كلها تحولات جذرية على كافة الأصعدة؛ طالت الأدب؛ باعتباره أحد الأنشطة الإنسانية الأكثر حساسيةً تجاه التغيرات، وبالقطع نالت أسيوط قسطاً من هذه التغيرات التي ستراكم؛ ليظهر جيلٌ جديدٌ من الشعر ......





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