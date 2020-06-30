سلالة جديدة من الإنفلونزا في الصين.. ومخاوف من تحولها إلى وباء

2020/06/30 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اكتشف علماء صينيون سلالة جديدة من الإنفلونزا، والتي من الممكن أن تصبح وباء يتفشى مستقبلاً في الصين.وبحسب ما يقوله العلماء، إن النوع الجديد من الإنفلونزا تم اكتشافه عند الخنازير، ولكنه قد يصيب البشر على حد سواء.ويخشى الباحثون من قدرة الفيروس الجديد على التحول لينتشر بشكل أسرع من شخص لآخر، فيتسبب بوباء عالمي جديد.[…]

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