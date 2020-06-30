دعماً للناصرية في مواجهة “كورونا”.. الكويت تتبرع بـ /10/ صهاريج من الأوكسجين

2020/06/30 | 23:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات واقعياً، ضرب وباء #كورونا المدن العراقية بقوة، لكن المحافظة الأكثر تضرُّراً من خانة مواجهته في علاج المصابين، لا من حيث أرقام الإصابات والوفيات هي #ذي_قار.تعاني هذه المحافظة منذ أكثر من أسبوع من شحة…

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