العرداوي لـ”العهد نيوز”: وعي قوات الحشد الشعبي اخمد الفتنة التي كان مخطط لها

2020/06/30 | 23:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المحلل السياسي عباس العرداوي اليوم الثلاثاء، الى ان وعي قوات الحشد الشعبي اخمد فتنة مخطط لها.وقال العرداوي في حديث لـ”العهد نيوز” ان “وعي قوات الحشد الشعبي وعدم مواجهة القوات التي نفذت عملية الدورة هو من اخمد الفتنة التي كان مخطط لها”.واضاف ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حاول خلق نوع من الصدام بين الحشد […]

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