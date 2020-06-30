صحة ذي قار تسجل 340 اصابة جديدة و 382 حالة شفاء و7 وفيات

2020/06/30 | 23:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 340 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 382 حالة تماثلت للشفاء التام ، و 7 وفيات .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الاصابات توزعت على اقضية ، الناصرية بواقع 226 اصابة ، وسوق الشيوخ […]

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