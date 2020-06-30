ميسان تعلن انتهاء أزمة الأوكسجين مع تشغيل معمل مستشفى كوفيد19

2020/06/30 | 23:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، عن بدء التشغيل الفعلي لمعمل الأوكسجين في مستشفى كوفيد19في ميسان.وقال مدير الصحة علي العلاق عند زيارته المعمل تم اليوم بفضل الله بدء التشغيل الفعلي للمعمل بعد 5ايام من العمل المتواصل،مشيرا إلى أن المستشفى يحتوي على 250سرير وهم بحاجة إلى الأوكسجين النقي و أوضح أن طاقة المعمل هي […]

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