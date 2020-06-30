العثور على جثتين متفسختين داخل منزل وسط السليمانية

2020/06/30 | 23:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية عثرت على جثتين لرجل وشقيقته داخل منزل وسط المحافظة.وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة تلقت بلاغا بوجود رائحة كريهة في محلة كردي جوكه قرب حديقة الام وسط السليمانية، مبينا ان قوة امنية اجرت عملية تفتيش اثر تلقيها المعلومات وعثرت على جثتين متفسختين تعودان لرجل وشقيقته داخل احد منازل الحي المذكور.

واوضح المصدر، أن القوة الامنية نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي، مشيرا الى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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