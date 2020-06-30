2020/06/30 | 23:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | تحالف القوى العراقية: نحتفي هذا اليوم بالذكرى السنوية المائة لأنطلاق ثورة العشرين الخالدة عام 1920

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | تحالف القوى العراقية: نحتفي هذا اليوم بالذكرى السنوية المائة لأنطلاق ثورة العشرين الخالدة عام 1920) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | تحالف القوى العراقية: نحتفي هذا اليوم بالذكرى السنوية المائة لأنطلاق ثورة العشرين الخالدة عام 1920) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).