فيروس كورونا يضرب شخصية رياضية جديدة في العراق

2020/06/30 | 23:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي للمبارزة، إصابة احد أعضائه بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وذكر الاتحاد في بيان مقتضب أن “نائب رئيس الاتحاد الفرعي للمبارزة في بغداد رضا ياسين العلياوي، أصيب بفيروس كرورنا”.

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