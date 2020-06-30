الحشد الشعبي يعلن دفن 91 جثة من المتوفين بكورونا اليوم

2020/06/30 | 23:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن الموقف اليومي لنقل المتوفين بكورونا.وقالت الهيئة في بيان انه "تواصل مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات الى النجف الاشرف حيث مأواهم الأخير، وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الثلاثاء (30 / 6 / 2020) 91 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.اولا : محافظة بغدادالمستشفيات: 9 مستشفياتتوزعت كالاتي: م.الكندي، م.ابن الخطيب، م.الكرامة، مدينة الطب، مركز الشفاء، الشيخ زايد، اليرموك، الشهيد الصدر، الطب العدلي.عدد المتوفين: 41ثانيا : المحافظات:البصرة/٥ميسان/١٠واسط/٤ذي قار/١٤بابل/٦الديوانية/٥المثنى/٥صلاح الدين/١

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