سقوط طائرة مسيرة مجهولة في زاخو وتحرق 80 دونماً من المزارع

2020/06/30 | 23:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادسقطت طائرة استطلاع، مساء اليوم الثلاثاء، في إحدى قرى قضاء زاخو بمحافظة دهوك، دون توضح الجهة التي تتبع لها.وقال مدير ناحية دركار في القضاء، زيرفان موسى في تصريح صحفي إن "طائرة مسيرة سقطت في قرية ديري في الساعة الرابعة من عصر اليوم، خلال استخدامها لأغراض المراقبة العسكرية".ولم يُعلم بعد الجهة التي استخدمت الطائرة سواء أكان الجيش التركي أم مقاتلي حزب العمال الكردستاني، أو سبب سقوطها، وسط غياب التعليق الرسمي من الطرفين.بدوره، قال مدير ناحية باتيفا، دلشير عبدالستار، إن "سقوط الطائرة تسبب بحرق نحو 80 دونماً من الأراضي التي حصدها الفلاحون مؤخراً".وبدأت تركيا عملية جوية في 15 حزيران الجاري، أطلقت عليها "مخلب النسر"، ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ضربت خلال هذه العملية 81 هدفاً في سنجار وقرة جوخ وقنديل والزاب وآفاشين وباسيان وخواكورك.بينما أعلنت مصادر من حزب العمال الكردستاني أن العملية لم تسفر إلا عن إصابة اثنين من مقاتلي الحزب، المنتمين إلى الحشد الوطني العراقي، بجروح بسيطة".

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