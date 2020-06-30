2020/06/30 | 23:51 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | القوى العراقية: ما أحوجنا اليوم الى إستلهام دروس التاريخ لتعزيز وحدة الشعب العراقي وضمان حريته وصون كرامته والحفاظ على سيادته الوطنية

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