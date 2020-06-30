2020/06/30 | 23:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | القوى العراقية: هذه الرموز الوطنية سطرت بدمائها وتضحيات عشائرها ملحمة الحرية والسيادة وأسمعوا المحتل البريطاني صوت الرفض العراقي لتواجدهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | القوى العراقية: هذه الرموز الوطنية سطرت بدمائها وتضحيات عشائرها ملحمة الحرية والسيادة وأسمعوا المحتل البريطاني صوت الرفض العراقي لتواجدهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | القوى العراقية: هذه الرموز الوطنية سطرت بدمائها وتضحيات عشائرها ملحمة الحرية والسيادة وأسمعوا المحتل البريطاني صوت الرفض العراقي لتواجدهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).