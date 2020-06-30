نائب عن عراقيون يكشف أهداف التحالف داخل البرلمان ويقول : التحالف ليس وليد الساعة

2020/06/30 | 23:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اكد النائب عن تحالف {عراقيون}، حسن خلاطي، ان التحالف ليس وليد الساعة، فيما اشار الى ان بابه مفتوح لمن يرغب بالانضام اليه.وقال خلاطي ان" الاعلان عن تحالف {عراقيون} لم يكن وليد الساعة، بل كانت هناك جهوداً بذلت منذ اكثر من 6 اسابيع لاجل بلورة تحالف نيابي وطني اساسه الاحترام والسعي الى تقوية مؤسسات الدولة وبنيتها ابتداءاً من المؤسسة التشريعية لمجلس النواب وانتهاءاً بجميع مؤسسات الدولة وكذلك تحقيق التطلعات المشروعة لابناء الشعب العراقي من خلال تشكيل تحالف نيابي يضم القوى السياسية الراغبة بتشكيل هذا التحالف والموافقة على اهدافه وكذلك النواب المستقلين الذين تتماشى رؤاهم وافكارهم مع التحالف".واضاف" سيكون الاساس والمنطلق هو بناء الدولة وتقوية اجهزة الدولة والسعي للتغلب على الازمات التي يعاني منها البلد".وتابع خلاطي" التحالف سيسعى على المستوى النيابي الى تشريع القوانين المعطلة بسب الازمة الحالية وايضا بسبب عدم التوافق وكذلك السعي بتشريع كل ما من شانه ان يقوي بناء الدولة والاجهزة الحكومية".واشار الى ان" باب التحالف سيكون مفتوحا لمن يرغب من القوى السياسية والنواب بالانضام اليه"، مبينا انه" تم الاعلان عنه بانه تحالف سياسي اما داخل مجلس النواب سيكون تحالف نيابي يتحول الى كتلة نيابية لها رئاسة ونظام داخلي".واختتم خلاطي حديثه بالقول" انها انطلاقة جاءت في وقتها لتحقيق المتطلبات المشروعة".

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