2020/07/01 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعدام لمعارض ايراني أستدرج من باريس وتثبيت السجن على باحثة فرنسية طهران- نيويورك الزمان حضّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، محذّرا من تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط في حال عدم المضي بالتمديد، لكنّه واجه تشكيكا في حق واشنطن بإعادة تفعيل العقوبات الدولية وتحذيرا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تتلقى دعم روسيا والصين لصد المسعى الأمريكي لتمديد حظر الأسلحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تتلقى دعم روسيا والصين لصد المسعى الأمريكي لتمديد حظر الأسلحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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