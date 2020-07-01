ايران‭ ‬تتلقى‭ ‬دعم‭ ‬روسيا‭ ‬والصين لصد‭ ‬المسعى‭ ‬الأمريكي‭ ‬لتمديد‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة

2020/07/01 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعدام‭ ‬لمعارض‭ ‬ايراني‭ ‬أستدرج‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬وتثبيت‭ ‬السجن‭ ‬على‭ ‬باحثة‭ ‬فرنسية طهران‭- ‬نيويورك‭ ‬الزمان‭ ‬ حضّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬للاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬المضي‭ ‬بالتمديد،‭ ‬لكنّه‭ ‬واجه‭ ‬تشكيكا‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬واشنطن‭ ‬بإعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬وتحذيرا‭ […]

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