الايفادات والعفن الاداري

2020/07/01 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام حين‭ ‬تنتهي‭ ‬أزمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وتعود‭ ‬الأمور‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفر‭ ‬والوفود‭ ‬والايفادات‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬علينا‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬المفصل‭ ‬الحيوي‭ ‬غير‭ ‬المرئي‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬حجمه‭ ‬الكبير‭ .‬ آلاف‭ ‬وربما‭ ‬مئات‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬العراقيين‭ ‬بدرجات‭ ‬مختلفة‭ ‬وتحت‭ ‬مسميات‭ ‬وفود‭ ‬وبعثات‭ ‬وزيارات‭ ‬شتى‭ ‬وبمخصصات‭ ‬مليارية‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬عشر‭ […]

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