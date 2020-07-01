13 قتيلا بانفجار في مركز طبي في طهران

2020/07/01 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قُتل‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬بانفجار‭ ‬قوي‭ ‬هز‭ ‬مركزا‭ ‬طبيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬طهران‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الطلبة‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬إسنا‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬الطوارئ‭.‬وأورد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬الانفجار‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬سينا‭ ‬أطهر‮»‬‭ ‬الطبي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تضرر‭ ‬مبان‭ ‬مجاورة‭ ‬وتصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المنطقة‭.

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