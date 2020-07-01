العولمة تصنع تاريخ ال (تيك آواي) ! - محمد البسفي

2020/07/01 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي "أفيون" صحافة التزييف..(دعني أعرف من أنت ؟..



حتى أعلم ما تريد أن تخبرني به..)..تحت عنوان موحي، يحمل سخرية سوداء لاذعة، كتب مقريزي القرن العشرين؛ الكاتب المصري، "صلاح عيسى)، دراسة: (مختارات من الحياة اللذيذة)، نُشرت لأول مرة على صفحات مجلة (الحرية) اللبنانية عام 1965، راصدًا لرحلة مجلة (المختار من ريدراز دايغست) التي صُدرت في القاهرة، لأول مرة، في أيلول/سبتمبر 1943؛ لتكون الطبعة العربية من ......





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