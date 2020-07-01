الامن النيابية: تركيا تقوم بعملية احتلال وليس توغل داخل الأراضي العراقية

2020/07/01 | 00:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت لجنة الامن والدفاع النيابية، الى ان تركيا تقوم بعملية احتلال وليس توغل داخل الأراضي العراقية.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في حديث لقناة “العهد” اليوم الاربعاء،: “لايوجد أي تنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقليم بخصوص الاحتلال التركي لمناطق شمالي العراق” مبينا ان “تركيا تسعى لاحتلال بعض المحافظات في الشمال خاصة مع ضعف موقف الحكومة العراقية”.واضاف: […]

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