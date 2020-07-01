رئيس الاتحاد الآسيوي يجري اتصالا هاتفيا للإطمئنان على بنيان

2020/07/01 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة،أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع السيد اياد بنيان، رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اثر تعرض الاخير للاصابة بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي للهيأة التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" واطمأن رئيس الاتحاد الاسيوي على صحة بنيان، معبراً عن أسفه الشديد لهذا الخبر، ومقدماً دعمه الكامل من أجل عبور هذا الازمة، والعودة السريعة إلى مزاولة أعماله وسط أهله ومحبيه".





واضاف،" وتلقى السيد اياد بنيان اتصالاً آخر من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، لتفقد أوضاعه الصحية إثر اصابته بفيروس كورونا".

وبين،" وعبر السيد الحلبوسي عن أمله وخالص دعائه وأصدق تمنياته بالشفاء العاجل للسيد اياد بنيان، والعودة بالسلامة لاستكمال مسيرة العمل والعطاء".

وكان بنيان قد تعرض الاثنين للاصابة بفيروس كورنا وفضل الحجر المنزلي بمقر إقامته في المنطقة الخضراء.

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بغداد اليوم _ بغداد

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واضاف درجال، في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه &q

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