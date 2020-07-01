بعد اصابته بفيروس.. بنيان يتلقى اتصالات هاتفية للاطمئنان على صحته

2020/07/01 | 00:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/هاتف رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، اليوم الثلاثاء، السيد اياد بنيان، رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اثر تعرضه للاصابة بفيروس كورونا.واطمأن رئيس الاتحاد الاسيوي على صحة بنيان، معبراً عن أسفه الشديد لهذا الخبر، ومقدماً دعمه الكامل من أجل عبور هذا الازمة، والعودة السريعة إلى مزاولة اعماله وسط أهله ومحبيه. وتلقى اياد بنيان اتصالاً آخر من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، لتفقد أوضاعه الصحية إثر اصابته بفيروس كورونا. وعبر السيد الحلبوسي عن أمله وخالص دعائه وأصدق تمنياته بالشفاء العاجل للسيد اياد بنيان، والعودة بالسلامة لاستكمال مسيرة العمل والعطاء.

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