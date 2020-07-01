المكتب للمربد: ديكساميثازون أثبت فاعليته بخفض نسب الوفيات بـحوالي 30% للحالات الحرجة جدا


المكتب للمربد: ديكساميثازون أثبت فاعليته بخفض نسب الوفيات بـحوالي 30% للحالات الحرجة جدا
2020/07/01 | 00:39 - المصدر: راديو المربد
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