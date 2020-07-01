2020/07/01 | 00:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة الفرنسية 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 29843 شخصا.وأكدت وزارة الصحة، تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 164 ألفا و801 حالة.وانخفض عدد المصابين في المستشفيات خلال اليوم الأخير من 8688 إلى 8536 شخصا، بينما وصل عدد المصابين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا.. تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا.. تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).