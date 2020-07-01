مع أسئلة الإعلامي أمير عبد حول العلمانية 4/7 - ضياء الشكرجي

2020/07/01 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comس/ خطوة الإصلاح الديني هل تتم قبل إحلال العلمانية أم بعدها أم هي أصلا لا فائدة مرجوة منها؟ج/ لي رأي في مدى فائدة وجدوى الإصلاح الديني، أعتذر عن طرحه الآن، لأن ذلك يخرجنا عن الموضوع السياسي، لكن الإصلاح الديني، سواء آمنا بفائدته وجدواه أم لم نؤمن، حتما لا يخلو من فائدة، لذا فهو ينفع في كل المراحل، فهو ضروري في مرحلة تهيئة الأرضية الاجتماعية لقبول العلمانية، وما بعد ذلك، لأنه ي ......





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