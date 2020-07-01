رئيس الاتحاد الاسيوي يطمئن على صحة اياد بنيان

2020/07/01 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان، اتصال هاتفي من رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، للاطمئنان على صحته نتيجة اصابة بفيروس كورونا.وذكر بيان لاتحاد الكرة، ان ” رئيس الاتحاد الاسيوي على صحة بنيان، معبراً عن أسفه الشديد لهذا الخبر، ومقدماً دعمه الكامل من أجل عبور هذا الازمة، […]

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