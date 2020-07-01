برشلونة يتعادل مع اتليتكو مدريد في الدوري الاسباني

2020/07/01 | 01:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةواصل برشلونة نزيف النقاط، بسقوطه في فخ التعادل بنتيجة (2-2)، في مواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني، ليبتعد خطوة جديدة عن صراع الصدارة.وسجل لبرشلونة دييجو كوستا بالخطأ في مرماه في الدقيقة (11)، وميسي من ركلة جزاء (50)، بينما سجل ساؤول هدفي أتلتيكو مدريد من ركلتي جزاء (19 و62).وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا.تهديد مُبكرأول تهديد في المباراة، كان في الدقيقة 2، حيث أرسل ريكي بويج تمريرة لزميله لويس سواريز على حدود منطقة الجزاء، وسدد الأوروجوياني، لكن الكرة كانت بين يدي حارس أتلتيكو مدريد أوبلاك.وجاء الرد سريعًا من أتلتيكو مدريد في الدقيقة 6، حيث نفذ كاراسكو ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيجن.ونجح راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة، في استخلاص الكرة من بين أقدام بارتي، وأرسل تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 8، تألق الحارس أوبلاك في التصدي لها.وحصل ميسي على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 10، وسددها أرضية لكن دييجو كوستا حولها إلى ركنية.ونفذ ميسي الركنية والتي اصطدمت بدييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد لتدخل بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح التقدم لبرشلونة في الدقيقة 11.واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لكاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد بعد تدخل عنيف من أرتورو فيدال عليه في الدقيقة 15، وانبرى لتنفيذها دييجو كوستا والذي أهدرها، حيث تصدى لها تير شتيجن.وبعد الرجوع للفار قرر حكم المباراة إعادة ركلة الجزاء، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه تير شتيجن، لتقدمه عن خط المرمى قبل تسديد كوستا للكرة.وكاد دييجو كوستا أن يُسجل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد، حيث تلقى كرة عرضية من أرياس، وسدد كرة رأسية قوية مرت بجانب القائم الأيمن لتير شتيجن في الدقيقة 56.ومنح حكم المباراة ركلة جزاء لكاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد بعد تدخل سيميدو عليه، انبرى لتنفيذها ساؤول حيث لمست الكرة يد تير شتيجن وسكنت شباكه في الدقيقة 62، ليمنح التعادل للروخيبلانكوس.ونفذ ساؤول نيجويز ركلة الجزاء المُعادة، ونجح في تسجيلها على يسار حارس برشلونة تير شتيجن في الدقيقة 19.وأرسل ميسي تصوية صاروخية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 22، لامست القائم الأيمن لأوبلاك.وتألق أوبلاك في التصدي لركلة حرة مباشرة من ميسي في الدقيقة 42، حيث اصطدمت الكرة بالحائط البشري وتغير مسارها لكن الحارس السلوفيني نجح في تحويلها إلى ركنية.وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة إثر تدخل فيليبي على سيميدو، وانبرى لتنفيذها ليونيل ميسي، والذي سدد في منتصف المرمى في الدقيقة 50.وأهدر أرتورو فيدال لاعب برشلونة، فرصة تسجيل الهدف الثالث، حيث تلقى كرة عرضية، وسدد بقوة بجانب القائم الأيسر لأوبلاك في الدقيقة 70.واستمرت محاولات برشلونة، بكرة رأسية من سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 80، مرت أعلى مرمى أوبلاك. وكاد ليمار أن يُسجل هدف الفوز لأتلتيكو مدريد، لولا تدخل جوردي ألبا الذي شتت الكرة في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، ويواصل البارسا مسلسل نزيف النقاط.

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