يوفنتوس يقسو على جنوى بثلاثية في عقر داره

2020/07/01 | 01:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق يوفنتوس فوزا عريضا على مضيفه جنوى 3-1، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.وسجل ثلاثية “السيدة العجوز” كل من الأرجنتيني باولو ديبالا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي دوغلاس كوستا في الدقائق 50 و56 و73 على التوالي.فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد أندريا بينامونتي في الدقيقة 76 […]

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