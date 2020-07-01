فحوص كورونا في بلدة إيطالية تكشف “مفاجآت طبية”

2020/07/01 | 01:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات صحية، أن أكثر من 40 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في بلدة إيطالية لم تظهر عليهم أي أعراض، فيما تبين أن الأطفال الصغار “محصنون جدا” ضد المرض.وقال الباحثون إن عدم ظهور الأعراض على كثير من المصابين، يؤكد أهمية تكثيف الفحوص لأجل تحديد المصابين، حتى يقوموا بعزل أنفسهم، ويتفادوا نقل المرض […]

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