كتائب حزب الله خارج توجهات الدولة العراقية / بقلم محمد الوزان

2020/07/01 | 01:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان اهم ما يميز القوات المسلحة والقوى الامنية هو الانضباط واحترام المراجع العليا وتنفيذ الاوامر حتى من دون مناقشة ولكن يبدوا ان كتائب حزب الله العراقي التي يقولون عنها انها...أكمل القراءة ←

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