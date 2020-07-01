برشلونة يتعادل مع اتلتيكو مدريد في “موقعة الجزائيات”

2020/07/01 | 01:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط برشلونة بالتعادل الإيجابي 2-2 في لقاء الجولة 33 من الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد ليمنح ريال مدريد الصدارة وفرصة لزيادة الفارق.بداية المباراة كانت سريعة للغاية من جانب الضيوف بينما برشلونة كان أن يفتتح مبكرًا من مرتدة سريعة بين ميسي وريكي بويج ولويس سواريز لكن الأخير لعبها بسهولة في يد الحارس أوبلاك.الدقيقة السادسة شهدت […]

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