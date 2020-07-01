وزيرة الهجرة: إعادة أعمار المدن المحررة خطوة أساسية لعودة النازحين

2020/07/01 | 01:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اعادة الاعمار والبنى التحتية للمدن المحررة خطوة اساسية لعودة النازحين.

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