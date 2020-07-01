مقتل 13 شخصا بانفجار في مركز طبي شمال طهران

2020/07/01 | 01:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مركز الطوارئ العاصمة الايرانية طهران، مقتل 13 شخصا واصابة آخرين بجروح في الحريق الذي اندلع بمركز "سينا" شمال العاصمة الايرانية.

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