تحسبا لموجة كورونا الثانية.. “إجراء عاجل” من بكين

2020/07/01 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضاعفت العاصمة الصينية، بكين، من مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما، مع موجة فيروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع.وظهرت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، في سوق شينفادي لبيع الأطعمة بالجملة في بكين، قبل أسابيع، مما دق ناقوس الخطر حول عودة جائحة كورونا للبلاد.وتسعى السلطات في العاصمة […]

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