كوكبنا لا يملك وسائل حماية من الكويكبات الخطيرة

2020/07/01 | 01:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير يكتيرينا يفريموفا، الباحثة، في قسم المنظومة الشمسية بمعهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن البشرية لا تملك وسائل تقنية تمنع سقوط الكويكبات الكبيرة على الأرض.وأشارت يفريموفا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه يحتفل بيوم الكويكبات في 30 يونيو من كل سنة، تخليدا لسقوط كويكب تونغوسك يوم 30 يونيو عام […]

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