2020/07/01 | 01:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تسجل ٣ حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا يرقدون في مستشفى الحلة الجراحي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تسجل ٣ حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا يرقدون في مستشفى الحلة الجراحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).